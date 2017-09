Se extingue la ganadería

Matamoros, Tam.

La ganadería dentro del sector social en Matamoros y gran parte de la región se encuentra en riesgo de desaparecer debido a los estragos de la sequía y la falta de apoyos por parte de la Sagarpa, ya que ahora son contados los ejidatarios que mantienen algunos animales, sobre todo borregos y chivas, porque reses ya no tienen.

Diego Hernández, agricultor residente del ejido “Francisco I. Madero”, asegura que hace apenas 2 años combinaba esta actividad con la ganadería, pero que esta última casi se ha acabado “porque ya no es negocio”.

Asegura que en ese tiempo todavía pastoreaba entre 8 y 10 reses que le reproducían crías, que llegó a tener hasta 50 borregas y chivos y que en ocasiones le dejaba más que la producción de sorgo.

“Pero esto poco a poco se fue acabando, más que nada porque nosotros no somos grandes ganaderos, no estamos en alguna organización que nos respalde ante el gobierno para poder recibir apoyos y por eso no pudimos crecer”, dijo.

Pero también lo achaca a que tanto el año pasado como éste, la sequía ha acabado casi con todos sus animales, al grado que ya no tiene vacas, becerros y borregas.

“Ya nomás tengo 3 chivas que no dan crías y que no las puedo vender, las conservo porque ni para que coma mi familia sirven ya por lo viejo, y lo mismo le pasó a muchos compañeros aquí en el ejido, enfrente en La Gloria, que tenían bastantes animales pero ahora ya quedan pocos, ya no vemos vacas ni becerros, sólo ganado menor y muy pocos”, agregó.

Sobre los apoyos que otorga la Secretaría de Ganadería a las asociaciones y sus agremiados, con tono de amargura afirma que “nosotros nunca fuimos beneficiados porque no estamos organizados, hace años se habló en el Comité Campesino que se iba a formar una para poder tener créditos, pero nomás eso, pero aunque se hiciera, ya para qué porque los ejidatarios nos quedamos sin animales, estamos ahora sí en la época de vacas flacas”.





