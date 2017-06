Se enorgullece de su hermano Eugenio Hdz.

Tampico, Tam.- La diputada local por el PRI, Susana Hernández Flores, y hermana del exgobernador tamaulipeco, Eugenio, aseguró que ella sigue con su labor dentro del Congreso e indicó que está muy orgullosa de su hermano, además de afirmar que no tiene ninguna restricción para viajar a los Estados Unidos.

Entrevistada dentro de la visita del Secretario de Turismo Federal, señaló que no tiene porqué esconderse, pues asegura que “el que nada debe, nada teme”.

“Estoy orgullosa de ser priísta y vamos a estar trabajando muy bien para demostrarlo. Estoy muy orgullosa de mi hermano que fue gobernador y seguiré estando orgullosa de él”.

Aseguró que ella no está imposibilitada para viajar a los Estados Unidos, derivado de la investigación que se le sigue a su hermano Eugenio Hernández, “yo jamás he tenido ninguna restricción”.

Cuestionada sobre si Eugenio tiene esa restricción, señaló; “pregúntenle a él. Yo puedo hablar de mi trabajo como diputada.

Asimismo se le preguntó sobre el rumor que surgió sobre una licencia que solicitaría al Congreso del Estado y refirió; “los rumores son rumores y aquí estoy”.

Dijo tener confianza en que no surga una orden de aprehensión en contra de su hermano, además aseguró que el Amparo que solicitó le fue negado, debido a que no tiene delito denunciado, por lo que no era necesario.