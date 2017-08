Se echa Mou flores por su paso en Madrid

José Mourinho, técnico del Manchester United, recordó la situación en la que cogió al Real Madrid para destacar el trabajo que efectuó ahí, al afirmar que el equipo no era ni cabeza de serie de la Champions.



"Mou" aseguró que se marchó con paz del club merengue por haber dado más que en ningún otro lugar.



Preguntado por las diferencias que encuentra Mourinho de su Real Madrid al actual de Zinedine Zidane, el técnico portugués aprovechó para reivindicar su trabajo previo.



"La diferencia fundamental es que cuando yo llegué no era ni cabeza de serie de la Champions. Era un equipo que con todo su increíble historia, los últimos años no pasaba ni de Cuartos de Final, que sus jugadores más importantes nunca habían jugado Semifinales", recordó.



"Cuando me fui habían jugado tres consecutivas, era cabezas de serie, campeón de España, ganado en casa y fuera o en una Final a un gran equipo que era el Barcelona. Son pequeñas grandes diferencias", reivindicó.



El técnico portugués recalcó que desde su salida ha intentado tener respeto al Real Madrid, sin dar muchas declaraciones ni sacar trapos sucios. Centrado en sus nuevas aventuras en otros equipos de Inglaterra.



"Me marché y ha sido difícil para vosotros tener muchas palabras mías, nunca he hablado mucho, no he llorado, no he pedido nada que no me hubiesen dado. He salido con la tranquilidad del que lo ha dado todo y no tenía más que dar", confesó.



"Di todo como no di en ningún otro lado y he salido con esta tranquilidad, sin voluntad de lavar ropa sucia. No he hablado de uno ni del otro, de ningún caso, he salido con esa paz de espíritu, he ido a una vida nueva y ya está. Mi preocupación principal es dar todo donde estoy y en el Real Madrid he dado más de lo que alguna vez había dado", reseñó.



Mourinho calentó el ambiente al decir que le interesaría contar con Gareth Bale si el equipo merengue ya no lo considera una pieza vital.



"Si juega, será una confirmación de que está en sus planes", dijo Mourinho. "Pero si no figura en sus planes, yo estaré a la expectativa del otro lado y me fajaría con otros técnicos que también tratarían de quedarse con él".