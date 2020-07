Seducida por el pole dance

La disciplina del pole dance sedujo a la regia Fabiola Guajardo, quien decidió subirse al tubo en cuarentena y está fascinada con este deporte.

"He tratado de sacar el mejor provecho posible a la cuarentena y lo que hice fue tomar clases virtuales y una de ellas fue el pole dance. Ha sido un gran descubrimiento. ¡Me enamoré!", expresó Fabiola vía telefónica.

La actriz llegó al sensual baile porque le ofrecieron un personaje que lo requería, así que se puso a practicarlo desde su departamento en la Ciudad de México.

"Tomé una clase presencial, pero cuando dijeron que esto de la cuarentena iba para largo, empecé en línea. Está el doble de difícil porque no tengo una maestra que me esté ayudando a cargar mi peso...

RETO DIVERTIDO

"Ha sido muy interesante, he avanzado mucho, pero ha sido todo un reto y divertido. Me gusta el reto", dijo.

Como todo en la industria del entretenimiento se detuvo, el proyecto para el cual Fabiola requería del pole dance también se pospuso, pero ella se quedó con el baile.

Practicarlo sola le ha costado moretones y raspones, pero poco a poco se suelta más en el tubo.

"Sí es un gran respeto para la gente que hace esto, porque duele muchísimo. La piel se tiene que acostumbrar al pole, el cuerpo se tiene que acostumbrar a apretar con las piernas, a tener muchísima fuerza en las piernas y brazos", indicó.

Desde chica es una apasionada al deporte, siendo el patinaje su gran pasión.

"Siempre he sido como muy inquieta. Mi mamá siempre me dijo: ´¿Por qué no te puede gustar algo más normal, como el ballet o gimnasia?, pero yo escogí el patinaje. Me gusta muchísimo lo diferente y extremo", indicó.

GRAN DESAFÍO

La regia admira a quienes practican gimnasia rítmica y patinaje sobre hielo, porque siempre fue su pasión.

"Te lo juro que desde que dejé el patinaje, no había encontrado otra cosa que me gustara tanto a hacer", expresó.

Cuando le propusieron el personaje pensó que sería difícil, pero el desafío resultó interesante.

Fabiola dijo admirar el trabajo que hizo Jennifer Lopez en la cinta Hustlers, donde da vida a una stripper llamada Ramona.