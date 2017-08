Se disparan las llamadas de extorsión

San Fernando, Tam.

En las últimas semanas se han disparado las llamadas de extorsión en esta localidad, afectándose en algunas ocasiones la situación económica de ciudadanos que son intimidados por los delincuentes.

Algunas de las llamadas de extorsión están siendo realizadas a habitantes de esta localidad a través del número de teléfono celular 8991-45-96-63.

En las llamadas telefónicas los extorsionadores intimidan con palabras fuertes a las víctimas, amenazándolas con asesinar a todos los integrantes de su familia si no les haces entrega de una suma de dinero.

Primero el delincuente pide una fuerte cantidad de dinero, pero al momento que la víctima dice que no tiene, el extorsionador le dice que con cuanto cuenta; una vez que fijan la cantidad, el malhechor le dice que el dinero lo deposite a una cuenta.

Ante este tipo de situaciones las autoridades ministeriales exhortan a la población en general a no dejarse intimidar por los delincuentes y denuncien inmediatamente este tipo de hechos, para dársele el curso de investigación necesario para proceder en contra de los presuntos responsables.

…En Valle Hermoso presentan quejas

Nuevas quejas sobre intento de extorsión telefónica han surgido en la localidad, en donde se señala a supuestos agentes viales o funcionarios de alto nivel de Seguridad Pública del Municipio.

Es a través de las redes sociales, que los habitantes de Valle Hermoso aseguran que con un número telefónico con Lada de la vecina ciudad de Matamoros, se les llama a sus teléfonos y se les indica que les están hablando desde el Complejo de Seguridad Publica de esta ciudad.

“Me hablaron y me dijeron que estaban hablando desde Seguridad Pública de esta ciudad, que yo había reportado unas unidades y que solo necesitaban mis datos, me pidieron el nombre y el de mi familia, ahí fue cuando me di cuenta que se trataba de otro asunto o que intentaban extorsionarme y colgué”, dijo ayer San Juana Martínez, habitante del poniente de Valle hermoso.

Pone en marcha el C4 aplicación móvil LS911

Con la finalidad de contrarrestar los delitos de extorsión telefónica y secuestro virtual, el Sistema Estatal de Seguridad Pública a través del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), puso en marcha la aplicación móvil LS911, que brindará protección a los teléfonos celulares de los ciudadanos.

La app LS911 que ya se encuentra disponible en la Play Store de los dispositivos móviles con sistema operativo Android, hará la función de escudo para bloquear llamadas que se realicen desde los números telefónicos que ya han sido denunciados al 089, 911 y la Procuraduria General de Justicia de Tamaulipas (PGJT).

Los usuarios solamente tendrán que descargarla de manera gratuita y aceptar las condiciones de uso para que pueda empezar a brindar la protección al dispositivo móvil.

Cd. Victoria, Tam.