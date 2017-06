Se deslindan empresarios de autodefensas

"No aceptamos la creación de las autodefensas, en virtud de que éstas solo se dan ante la falta del Estado de Derecho y la ingobernabilidad, situación por la que bajo ninguna circunstancia atraviesa el estado de Quintana Roo. Los empresarios de Quintana Roo no comparten y se deslindan totalmente de cualquier declaración o pronunciamiento particular, que dé lugar a la incertidumbre y con ello se dañe la imagen del destino y se propicie la confusión entre los ciudadanos", anotaron las representaciones en una carta difundida hoy.



La carta es firmada por el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Canacintra de Cancún, la Canirac, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano, Coparmex, Canapat, entre otras cámaras empresariales.

Además entre los firmantes figuran asociaciones civiles como México SOS, Ciudadanos por la Transparencia, Grupo Quintana Roo Participa y otras.



"Condenamos firmemente mensajes o convocatorias que se hagan, en nuestro nombre en perjuicio del Estado de Quintana Roo. Ha sido y seguirá siendo la misión de los empresarios la búsqueda del bien común y el mensaje propositivo".



El martes Carlos Mimenza, empresario inmobiliario, anunció el surgimiento de los autodefensas contra la corrupción y la inseguridad y dijo a REFORMA que se trata de un proyecto serio surgido del hartazgo de ciudadanos que apoyaron al actual Gobernador, Carlos Joaquín González, y que ahora se sienten traicionados por una serie de nuevas corruptelas.



Para los firmantes de la carta difundida este miércoles cualquier declaración que convoque a la anarquía, a la desunión, a la falta de confianza no corresponde al sentir de los empresarios quintanarroenses.



"En este momento estamos preparados para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros, los cuales disfrutarán intensamente de nuestras bellezas naturales.



"Estamos plenamente convencidos, de que es a través de la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia que avanzaremos en la recuperación de la paz y el bienestar, a lo que aspiramos todos los ciudadan@s de Quintana Roo", añadieron en el escrito.



Sobre el tema, Carlos Mimenza descartó que el grupo de autodefensas realice actos de provocación al Gobierno del Estado.



"Los que han violado la ley por meses son ellos, el Gobierno de Carlos Joaquín y su grupo de allegados, de íntimos, aquí los únicos que están violando la ley son el gobierno actual, nosotros nos apegaremos a la ley con este grupo de autodefensas, nuestra tareas será vigilar que no haya más actos de corrupción ni violaciones a los derechos humanos", externó en entrevista.