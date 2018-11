Sedatu fracasa en censo por sismos

Cd. de México.

La Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) elaboró un padrón de damnificados por los sismos del año pasado que impidió canalizar la ayuda para la rehabilitación y reconstrucción de viviendas de manera oportuna y eficaz, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La revisión al "Censo y Padrón de Beneficiarios de los Daños Provocados por los Sismos de Septiembre de 2017", señala que la Sedatu desconoció el diagnóstico de los daños de más de 2 millones 451 mil viviendas, y de 8 millones 750 mil personas que habitan en 343 Municipios que no fueron censados a pesar de que contaron con declaratoria de desastre.



El reporte indica que la dependencia a cargo de Rosario Robles no contó con información suficiente y confiable de los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 debido a que censó únicamente 377 de los 720 municipios y delegaciones afectadas, y recabó datos de sólo el 4.2 por ciento de la población damnificada.



Más aún, de los 4.6 millones de viviendas existentes en los Municipios censados, obtuvo información de apenas poco más de 172 mil, lo que representa el 3.7 por ciento.



"Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2017, la Sedatu no levantó información para la totalidad de los Municipios que se encontraban listados dentro de las declaratorias de desastre natural y de emergencia extraordinaria, ya que sólo llevó a cabo el proceso en el 52.4 por ciento de los Municipios y delegaciones afectadas", sostiene.



Respecto a la validación de daños, la ASF informa que se instalaron 10 subcomités de evaluación de daños para el sector vivienda que atendieron a 401 Municipios. La Sedatu, agrega, no explicó las causas de la exclusión de los 319 Municipios restantes.



La dependencia también proporcionó información contradictoria y duplicada.



Según la Auditoría, demostró haber validado 75 mil 945 viviendas en los Municipios censados; no obstante, este número no coincide con las 172 mil viviendas que integró como diagnóstico definitivo de los daños y que afirmó haber entregado al Bansefi.



Además, sostiene el reporte, sus bases de datos contenían información duplicada en campos que debían ser identificadores únicos.



La ASF entregó el miércoles en la Cámara de Disputados el segundo paquete de informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2017, entre ellos, la revisión hecha al censo levantado por la Sedatu y que sirvió de base para canalizar la ayuda a los damnificados.



Durante la presentación de los informes ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el Auditor Superior, David Colmenares, señaló que el levantamiento del censo fue deficiente.



"(Hubo una) cobertura limitada del levantamiento de información de los municipios listados en las declaratorias de desastre natural y de emergencia extraordinaria (de 52%).



"Las bases de datos del censo de los beneficiarios no contaron con los controles necesarios para evitar duplicidades", destacó.



Cobertura limitada

La Sedatu no censó el total de los municipios y delegaciones afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado.



2,451 mil viviendas no fueron incluidas en el levantamiento de información.

8,750 mil personas habitan en zonas omitidas en el diagnóstico.





Municipios afectados

720



Municipios censados

377



Municipios omitidos

343