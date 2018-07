Secuestran a una persona junto a Fiscalía de Sinaloa

De acuerdo con la dependencia, se inició una carpeta de investigación con número 4946/18 por el delito de privación de libertad, derivado de actos ocurridos por el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.



El hecho se dio a conocer por un video en que se observa cómo dos hombres armados suben a la fuerza a una persona a la cajuela de un vehículo de color blanco junto a las instalaciones de la Fiscalía General.



"A partir de registrados estos hechos, elementos de la Agencia del Ministerio Público, especializada en desaparecidos, iniciaron los protocolos de búsqueda de persona no identificada, dado a que hasta el momento no se cuenta con una denuncia formal", indicó la Fiscalía en un comunicado.



"Inmediato al suceso se revisaron los sistemas de videovigilancia, en los que se aprecia la unidad involucrada, un Hyundai Sedán i10 de color blanco, que circulaba de norte a sur por Sánchez Alonso".



La Fiscalía señaló también que después de revisar distintas grabaciones de videovigilancia, se observa que de la parte trasera del vehículo bajan dos personas y abren el portaequipaje para someter a otra persona y continuar la circulación hacia el sur de la ciudad



Hasta la tarde de este miércoles no se tiene una denuncia formal ante Ministerio Público, pero que el caso será investigado de oficio por el organismo.



"Con esta información se trabaja también de manera coordinada con personal del Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C4i)", afirmaron en el comunicado.