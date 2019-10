´Secuestradas´ 50 bombas nucleares de EU en Turquía

Ankara, Turquía.

A pesar de la presión de Estados Unidos y otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Turquía se niega a frenar su ofensiva militar en el norte de Siria, en un conflicto en el que ahora hay 50 bombas termonucleares como rehenes.

Este miércoles viaja a Turquía el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para reunirse con el presidente turco Recep Erdogan, mientras el presidente Donald Trump aseguró que la ofensiva militar "no es entre Turquía y Estados Unidos".

El conflicto comenzó como consecuencia de una decisión de Trump de retirar sus tropas de Siria, y esta crisis mantiene ahora como "rehenes" a 50 bombas nucleares en una base militar estadunidense en Turquía, informó la cadena de televisión estadunidense Telemundo.

Según informes preliminares, Erdogan no se reuniría en persona con la delegación diplomática encabezada por Pence, de acuerdo con un reporte periodístico: "No voy a hablar con ellos. Van a hablar con sus homólogos. Cuando Trump venga, hablaré".

Sin embargo, fuentes oficiales citadas por la prensa local precisaron horas después que el presidente turco sí recibiría a Pence, quien viaja junto al secretario de Estado, Mike Pompeo, para convencerle de que frene su ofensiva militar.

Estados Unidos había prestado apoyo aéreo a los kurdos en su batalla contra el dictador Bashar Al-Assad hasta entonces, a su vez ayudado por Rusia. La retirada estadunidense permitió a los turcos atacar a los kurdos, un pueblo sin Estado que reclama territorios en Turquía y es considerado terrorista por este país.

Bombas termonucleares rehenes

Sin embargo, este miércoles Trump volvió a insistir en que la confrontación "no es entre Turquía y Estados Unidos". Turquía, miembro de la Alianza Atlántica, tiene en su territorio bases militares estadunidenses con armas atómicas, según informes del diario The New York Times.