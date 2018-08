Secuela y cinta en camino

Madrid, España

Después de varios años sin noticias de la secuela de Los Simpson: La Película, de la que Matt Groening, creador de la serie y productor del filme, aseguró que fue una pesadilla, la segunda parte comienza a ver la luz.

Además, 20th Century Fox también está desarrollando una cinta de la serie Family Guy (Padre de Familia), en la que se mezclará la animación y la acción real.

Según un informe de The Wall Street Journal, la segunda parte de Los Simpson: La Película está actualmente en desarrollo, junto con los largometrajes de Family Guy y de Bob's Burger. No obstante todavía no hay detalles en cuanto a la fecha de estreno de ninguno de los filmes citados.