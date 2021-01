Sector Salud en ´shock´: ignoran nuevo protocolo

La Jurisdicción Sanitaria Número 4 y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Reynosa, por el momento no han hecho pronunciamientos, sobre si se reforzarán los filtros sanitarios o implementarán algún protocolo ante la nueva cepa del Covid-19, que es 50 por ciento más contagiosa y que ya está en Tamaulipas.

Reynosa está ubicada a 90 kilómetros de Matamoros, por lo que el riesgo es mayor, pero no hay nuevas indicaciones: la Coepris no respondió ayer sobre si se reforzarán las medidas en la ciudad y de igual forma la Jurisdicción sanitaria, no habló al respecto.

Desde que se pasó la Fase II, en Reynosa, se han relajado las medidas sanitarias, ya no hay operativos en los negocios, se cuenta con el filtro en el puente internacional para evitar el paso no esencial, pero la movilidad sigue en la ciudad y con ello el alza de casos.

ASÍ LLEGÓ...

La nueva cepa B117 del Covid-19. fue identificada en septiembre del 2020 en el Reino Unido y para finales de octubre se reforzó la vigilancia en Tamaulipas.

El 29 de diciembre se detectó a Matamoros que llegó una persona de nacionalidad británica y se implementaron los protocolos.

Al identificarse como extranjeros se separan del resto de pasajeros y con apoyo de empresas y Coepris, se movilizan a un lugar de aislamientos por 7 días: por lo que se aisló a la persona en un hotel por 7 días, la empresa le toma una muestra en laboratorio privado y sale positivo al Covid-19, se notifica a sanidad internacional y el 31 se le toma muestra estatal y se manda al INDRE para verificar si es caso de nueva cepa.

Durante la vigilancia epidemiológica se identifica el vuelo con 46 pasajeros y se han identificado 33, a los que se les llamó, 12 continúan en Matamoros, de los 33, 4 han presentado sintomatología y dos salieron negativos y uno está sospecho del cual se espera resultado.