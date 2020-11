Sector Salud concentra anomalías en gasto de 4T

Del monto total observado de 25 mil 748 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a la Cuenta Pública 2019, correspondiente al primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los fondos y programas de los sectores Salud y Educación representan 82.47%, pues entre ambos suman 21 mil 236.7 millones de pesos.

El pasado viernes, el órgano fiscalizador hizo entrega a la Cámara de Diputados de los Informes Individuales de la Segunda Entrega de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. Esta auditoría comprende sólo a la segunda entrega de informes individuales del primer año de la administración de López Obrador.

La ASF precisó que el monto total observado no es determinante pues, de esa cifra, 737.8 millones ya fueron recuperados, mientras que el restante por aclarar suma 25 mil 10. 2 millones de pesos.

Esta auditoría aún no incluye resultados preliminares de los tres megaproyectos de infraestructura de la 4T, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.

Cabe recordar que la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se retrasó debido al confinamiento obligatorio a causa de la pandemia por Covid-19, y no fue hasta que las autoridades sanitarias declararon que la fiscalización superior era una actividad esencial, que se reiniciaron los trabajos pendientes.

Entre las observaciones a destacar por el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, en esta entrega se encuentran la de fondos y programas del sector Salud, ya que fueron auditados con los valores más altos en el indicador (monto observado contra la muestra auditada), y también, aunque, en menor escala, las del sector Educativo.

Según la ASF, este indicador, monto observado respecto a la muestra auditada, coadyuva a evaluar la calidad de la gestión de los recursos, en el caso de las auditorías practicadas al gasto federalizado programable.

Para este segmento evaluado por el organismo fiscalizador, se precisó que para el cálculo de este indicador no se considera el monto observado en las auditorías en el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, ya que fueron revisiones no financieras, por lo que no se determinó una muestra auditada.

DesgloseSobre las observaciones al sector Salud, el monto total de tres programas suman 20 mil 794.1 millones de pesos (80.76% del monto total observado), siendo el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) la cifra más robusta, pues asciende a 9 mil 536.6 millones de pesos.

El segundo lugar lo ocupa el Seguro Popular, pues las observaciones señaladas para esta segunda entrega contabilizan 8 mil 499.6 millones de pesos.

En tanto, al Programa de Atención a la Salud de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral se le practicaron 33 auditorías a 89.6% de sus recursos, encontrándose un monto de 2 mil 667.9 millones de pesos en observaciones.

Con respecto a los cinco fondos y programas del sector Educación con mayores observaciones en la Cuenta Pública 2019, la cifra suma 442.6 millones de pesos, y con el monto más alto está el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con 194.9 millones, seguido por el Programa Nacional de Inglés (Proni), con un monto de 112.8 millones de pesos en observaciones.

El Programa de Expansión de la Educación Inicial acumuló 85.4 millones de pesos, Escuelas al CIEN, 26.1 millones, y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 23.0 millones.

Si bien es cierto que los montos observados pueden ir disminuyendo debido a que los recursos se justifican o se recuperan, en el caso de la Cuenta Pública 2019 puede incrementar exponencialmente una vez practicadas todas las diligencia de auditoría del año fiscal, completo o bien incluyendo en la muestra otras dependencias, proyectos, fondos y programas.

Aunque al momento la cifra auditada a la administración de López Obrador dista de los primeros años de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa —el cual alcanzó los 53 mil 437 millones de pesos— y de Enrique Peña Nieto —con 78 mil 744.5 millones— está en riesgo de superarlos una vez que se auditen los tres megaproyectos de su gobierno, así como los ajustes que se han hecho al sector Salud.

No hay que olvidar que el monto observado estimado durante toda la administración calderonista sumó los 330 mil 335 millones de pesos.

Y en el de Peña Nieto ascendió a 362 mil 906.5 millones de pesos, pero a esta cifra habría que agregarle 5 mil 557.9 millones observados en las auditorías realizadas únicamente a la transferencia de recursos en 2016 y otros 86.8 millones por el mismo concepto en 2017, además de que falta que se escudriñe con pinzas la turbulenta Cuenta Pública 2018.