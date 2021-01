"Sector productivo está en punto de quiebre"

Toluca

El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) advirtió que el sector productivo en la entidad ha llegado a un punto de quiebre, donde el siguiente paso es la descomposición social, el incremento del índice de delitos y la operación irregular de los negocios. Los empresarios aseguraron que pese a ello respetarán las normas.

Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del organismo empresarial, consideró que el incremento de contagios de Covid-19, que se ha presentado en las últimas semanas y la desesperación en la que se encuentran miles de unidades económicas en el Estado de México, exigen que se modifique la estrategia de atención a la pandemia que se ha aplicado y se establezcan nuevas líneas de acción a nivel estatal.

El dirigente del Concaem dijo que en este momento el cierre total de unidades económicas, como parte del confinamiento, ya no es efectivo, pues la población en realidad no se queda en sus hogares porque tiene más tiempo disponible para salir y consumir en la calle, así como en el comercio informal, donde no hay ninguna medida de salud o preventiva de contagio.

"Tenemos 22 días en este semáforo rojo y los índices no han bajado, por el contrario, si hacemos un recorrido la evidencia está ahí: las personas están en los puestos callejeros, en las ventas informales y en las reuniones sociales, además tienen todo el tiempo disponible para hacerlo".

La estrategia debe cambiar porque en este momento simplemente ya no funciona", expresó Sauza Martínez.

Además de los problemas que se enfrentan en materia de salud, la crisis económica ya es insostenible, lo que provoca el cierre de miles de unidades económicas y la pérdida de empleos de manera masiva, que tarde o temprano desembocará en problemas sociales severos, alertó.

"El sector formal nunca llamará a la desobediencia o a operar de manera clandestina, pero sí necesitamos que se nos considere en la definición de una nueva estrategia, hemos insistido en que queremos ser parte de la solución, pero requerimos que nos dejen serlo", planteó.

Durante la pandemia, sectores como el restaurantero, hotelero, turístico, los prestadores de servicios de eventos sociales, comerciantes, capacitadores, escuelas, centros comerciales, fabricantes de ropa, calzado y juguetes, entre otros, han visto desaparecer más de 30% de sus unidades económicas y las condiciones podrían agravarse, prevé el Concaem.

"Hacemos un llamado a las autoridades para que, en un ejercicio de corresponsabilidad, se permita la apertura limitada de las actividades económicas", agregó el dirigente, quien destacó que en las unidades económicas el índice de contagios es menor a 5% por la estricta aplicación de medidas.