Secretaría de Economía y Salud se unen para acabar con el sobrepeso

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín y trabajadores de la dependencia participaron en la primer caminata "Paso a paso por nuestra Salud" en colaboración con autoridades de Salud, en el camellón de avenida Mazatlán en la colonia Condesa.

Acompañada de Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional del Deporte, del director general del ISSSTE, Luis Antonio Martínez Pineda, y el subsecretario de Salud del gobierno de México, Hugo López-Gatell, Márquez Colín señaló:

"Bienvenidos a una nueva faceta de la Secretaría de Economía, esto no hubiera sido posible si no colaboramos transversalmente, yo necesito como secretaria de economía demostrar que se pueden hacer actividades físicas en el espacio laboral pero no se los puedo pedir a los empresarios si nosotros no hemos probado y no hemos cumplido el reto".

Ana Gabriela Guevara apoyó la iniciativa e hizo un llamado a los trabajadores a sumarse a las actividades físicas: "felicito esta gran iniciativa, esto lo deberíamos hacer en todas las dependencias de gobierno".

Por su parte, Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE destacó que si la iniciativa "cuaja" se logrará que el Instituto gaste menos en atender pacientes con sobrepeso.

Por su parte, el doctor Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad recalcó que la obesidad y la diabetes además de cobrar vidas, representan una carga económica a las finanzas públicas por el detrimento en la productividad de México.

Alrededor de 100 trabajadores de la dependencia se sumaron a la caminata que fue custodiada por policías de la capital y no implicó el cierre de ninguna vía.