Se convierte Neymar en el jugador más caro de la historia; firma con PSG

El brasileño Neymar ya firmó su contrato con el PSG francés hasta el 30 de junio de 2022.



Luego de que sus agentes pagaran la cláusula de rescisión de 222 millones de euros (262 millones de dólares) al Barcelona, el atacante estampó su rúbrica con el club parisino, quien anunció su llegada mediante redes sociales.



"Estoy extremadamente feliz de unirme al PSG. Desde que arribe a Europa, este club ha sido uno de los más competitivos y ambiciosos. El mayor reto y lo que me más me motivó a llegar al club es ayudarlo a conquistar los títulos que quieren sus fans.



"La ambición del PSG me atrajo al club, además de la pasión y energía que esto trae. Jugué cuatro temporadas en Europa y siento que estoy listo para el reto", dijo Neymar en un comunicado.



Este viernes, Neymar será presentado y llevará el dorsal "10" en su jersey.



El ex jugador del Santos se convierte, por mucho, en el futbolista más caro de la historia, distinción que tenía Paul Pogba con 105 millones de euros (116 millones de dólares).



Lejos están los 2 millones de dólares que pagó el Barcelona al Ajax por Johan Cruyff en 1973 o los 7 millones 600 mil dólares que le costó Diego Armando Maradona al Napoli en 1984.



Incluso, el brasileño Ronaldo le salió al Inter en 30 millones de dólares en 1997 o Zinedine Zidane costó 65 millones de dólares al Real Madrid en 2001.