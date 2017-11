‘SE CERRÓ UNA ÉPOCA’. Fue el retiro la mejor decisión de Márquez

Medellín, Colombia

Consciente de que el retiro fue la mejor opción, el exboxeador mexicano Juan Manuel Márquez aseguró que con su despedida se cierra una época en el pugilismo mexicano, y aceptó que le hubiera encantado decir adiós con una pelea ante el puertorriqueño Miguel Cotto.

“Se podría decir que sí (se cierra una época), difícil, con la situación mediática muy cerrada, la gente no solo observaba a Márquez nada más, veía a Erik Morales y Marco Antonio Barrera, las peleas entre ellos, en México había tela de donde cortar, se cierra una época importante”, consideró.

Márquez, quien estuvo de visita en Medellín para ser parte de la 96 Convención de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), dejó en claro que se marcha satisfecho y tranquilo, pues hizo todo lo que tenía que hacer en el deporte de los puños y nada le faltó.

“No me faltó nada, hicimos lo que teníamos que hacer, conseguimos triunfos importantes contra peleadores difíciles, lógicamente el que marca mi carrera es Manny Pacquiao, ¿por qué? por cómo se fueron desarrollando las peleas”, satisfecho de que pudo hacer frente al mejor libra por libra e incluso noquearlo.

Finalmente, dijo que una pelea con Miguel Cotto en el retiro profesional de ambos hubiera sido lo mejor, incluso platicaron y ya habían alcanzado acuerdos, pero el cuerpo no le respondió como quería al “Dinamita” tras las lesiones y decidió colgar los guantes.

“Hubiera sido perfecto, a mí me encantó, llegué a platicar con él directamente, personalmente, desgraciadamente mi físico ya no respondió, estaba encantado de hacer esa pelea, le dije que sí, incluso llegamos a negociaciones de 50-50 en todo lo que cayera, al final hay que escuchar al cuerpo y son como avisos de que me tenía que retirar”.