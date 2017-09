Se burla Putin de cultura política en Estados Unidos

"Es difícil mantener un diálogo con gente que confunde Austria con Australia. Pero no hay nada que hacer. Por lo visto, ese es el nivel de cultura política determinada de parte de la elite dominante estadounidense", dijo Putin en una rueda de prensa tras el fin de la cumbre de los BRICS.



Se refirió así a un episodio protagonizado hace ya una década por el entonces Presidente estadounidense George W. Bush, quien confundió a estos dos países por sus similitudes fonéticas.



Putin también advirtió que Moscú se reserva el derecho de reducir en otras 155 personas la plantilla de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, pero que de momento no lo va a hacer.



"Veremos cómo se desarrolla la situación.

"En rigor, si hablamos de total paridad, Estados Unidos no debería tener 455 diplomáticos en Moscú, sino 155 menos. De modo que nos reservamos el derecho de tomar una decisión sobre el número de diplomáticos estadounidenses en Moscú", apuntó.



Sin embargo, el Jefe de Estado ruso evitó criticar a su homólogo estadounidense, Donald Trump, al tachar de ingenua una pregunta sobre si estaba decepcionado de él.



"No es mi novia, no soy su novio", expresó.



El pasado domingo, Rusia acusó a Estados Unidos de apoderarse de sus propiedades diplomáticas después de que las autoridades estadounidenses decidieran cerrar los edificios del Consulado General de Rusia en San Francisco y de la oficina comercial en Washington, que según Moscú son propiedades rusas y gozan de la inmunidad diplomática.



Estados Unidos tomó esta decisión en respuesta a la orden que Moscú dio en julio de reducir la presencia diplomática estadounidense en su territorio.



Moscú, a su vez, ordenó la reducción de diplomáticos de Estados Unidos en Rusia en respuesta al nuevo paquete de sanciones económicas aprobadas por el Congreso recientemente contra Rusia por su supuesta injerencia en las elecciones estadounidenses de 2016.