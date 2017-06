Se burlan de abrazo de Rubio e Ivanka en Twitter

Washington DC, Estados Unidos.- Usuarios de Twitter se burlaron del senador republicano por Florida, Marco Rubio, por su abrazo incómodo hoy con la Primera Hija, Ivanka Trump, el cual fue inmortalizado en una foto.



La periodista de Associated Press que cubre el Congreso estadounidense, Erica Werner, publicó la foto.



"Ivanka Trump saludó al senador Rubio a su llegada al Capitolio. Ahora se reunirá con legisladores (para discutir los) créditos tributarios por hijos", tuiteó Werner.



No se publicó video del momento, por lo que no está claro si la incomodidad reflejada en esa fotografía sólo corresponde al instante justo de capturarla.



Lo anterior, no obstante, no impidió que los usuarios de Twitter se divirtieran con ella.



"@ericawerner 10100101010101 IVANKA-BOT ACTIVAR PROTOCOLO DE ABRAZO 0100011101010101000110", publicó el usuario Andy McDonald.



"@yashar ¡Ho-la U-mana mujer! Yo soy Marc-O Roo-B-O", publicó en tanto Ian Fortey.