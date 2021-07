Sebastián Yatra supera el Covid-19 y se vuelve más consciente

"Yo juraba que era invencible contra el Covid, porque pasó más de un año y nunca lo tuve y me termino dando y a todos nos puede dar y alguna gente le afecta realmente y la pasa muy duro. He tenido personas cercanas en los últimos meses en el hospital y uno vive con ese miedo, por ejemplo, gente que trabaja conmigo y uno dice 'realmente les puede pasar algo grave' y te das cuenta que esto no es un chiste, no lo veamos así, sino que sigamos cuidándonos", dijo Yatra en entrevista para distintos medios mexicanos.

El confinamiento, asegura, le ayudó para frenar el ritmo de vida que llevaba antes y con esta oportunidad pudo no sólo trabajar en un nuevo disco, que está por lanzar, sino también aprender a valorar su entorno.

"Antes no tenía tiempo ni para pensar si estaba feliz o no, entonces abrí los ojos y dije '¿voy por buen camino? ¿Estoy feliz o no?' y me desplomé, entonces me ha dado tiempo de realmente pensar, porque yo ya iba como en piloto automático y en ese momento se siente bien porque uno siente que va como anestesiado, pero después cuando te quitan la anestesia duele bastante. Me ha servido mucho este año y medio para sentar cabeza y aprender a valorar a las personas que me quieren y a cada oportunidad".

Recientemente fue la portada en la edición mexicana de la revista de moda "Vogue" México y debutará como actor en la nueva serie del productor mexicano Manolo Caro, "Érase una vez.. pero ya no", en la que asegura está afrontando una gran responsabilidad.

"Cuando él me llamó (Manolo Caro) para la serie fue más lo que sufrí que lo que fui feliz porque yo decía ´en cualquier momento me va a sacar de la serie, yo aquí no voy, y yo me ponía nervioso cada vez que hablaba con él", dijo. "Se lo agradezco porque se lo pudo haber dado a muchas personas y me eligió a mí".

Además de celebrar que su nueva canción "Pareja del año" ya tiene más de 23 millones de reproducciones, el colombiano aprovechó para enviar un mensaje de paz al respecto de la situación política que se vive en su país.

"Quiero desde lo más profundo de mi corazón que se solucionen las diferencias que tenemos en Colombia y las decisiones que se tomen sean siempre en pro de la gente y en pro de la economía y las oportunidades y que nosotros nos sintamos orgullosos a donde sea que vayamos en el mundo de ser de ahí y presumir que Colombia tiene tantas cosas bonitas en las cuales enfocarnos, pero para poder darle enfoque a esas cosas tenemos que primero solucionar lo que está pasando en la casa", apuntó.