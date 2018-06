Sebastián Rulliy Angelique Boyer no tienen pensado tener hijos

Sebastián Rulli es un papá feliz que no ha considerado tener otro hijo con su actual pareja, Angelique Boyer, con la que tiene una de las relaciones más sólidas del espectáculo.

"No sé, no me lo he planteado como un objetivo de vida, lo he platicado con Angie y si ella se siente preparada en algún momento y realmente lo quiere yo estoy dispuesto, pero no lo quiero como una meta a conseguir, me siento pleno y feliz, tengo la relación más hermosa que he podido soñar", dijo el actor este sábado durante una fiesta previa a la del Día del Padre -17 de junio- realizada por Dockers en el Campo Deportivo del Estado Mayor.

Agregó que una de las cosas que más ha disfrutado de la paternidad es la capacidad de maravillarse de las cosas más sencillas, de ser más consciente y ver en él cosas suyas.

"Es muy dadivoso, es muy bondadoso, siempre quiere complacer a los demás. Es una persona noble, él es más pasivo que yo, nos llevamos increíble", compartió y enfatizó que cuida mucho la imagen de Santiago debido al medio en el que se mueven.

Al evento también llegó Gabriel Soto con una de sus hijas, Elisa, por lo que no quiso ahondar en el tema de su separación de Geraldine Bazán, pero sí de su experiencia como papá.

"Ser padre es el festejo de la bendición más grande que puede tener un ser humano. Me acompaña Elisa, Miranda estaba en una fiesta infantil y se quedó allí".