Sean Penn ayudó a captura de 'El Chapo': Kate del Castillo

Kate del Castillo reveló que la traición a la que se había referido en ocasiones anteriores por parte de Sean Penn consistió en presuntamente ayudar a la ubicación y captura de Joaquín El Chapo Guzmán. "El fiscal dijo que Sean Penn ayudó a su ubicación y posterior captura (de El Chapo Guzmán) y yo no estaba al tanto de esa información; esa es la traición de la que yo hablaba", dijo la actriz en conferencia de prensa.

"En octubre de 2015 me reuní con El Chapo para evaluar la posibilidad de producir una película, serie o documental de su vida. Proyecto en el que se interesaron dos productores de Hollywood y un actor estadunidense. "

En enero de 2016 se hizo pública la entrevista y coincidió con la recaptura, al parecer Sean Penn ayudó, dijo. Cuestionada si después de la reunión y la publicación de la entrevista habló con Penn, la actriz aseguró que no habido comunicación con él desde entonces. "No he hablado con él, desde lo que pasó", expresó.

La actriz regresó a México después de dos años en los que, aseguró, tenía miedo de venir al país por la persecución política en su contra debido a su reunión con el ex líder del cártel de Sinaloa, quien se había fugado del penal de máxima seguridad del Altiplano. Agregó que hasta el momento no ha sido citada para testificar en el juicio contra Guzmán Loera, ni por la fiscalía ni por la defensa del sinaloense.