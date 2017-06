Se agudiza problema de cocodrilos en conurbada

Madero, Tam.- En los últimos seis meses se ha logrado la captura de unos 40 cocodrilos en la zona conurbada, principalmente en las zonas de lagunas, pero afortunadamente no se han presentado agresiones a personas.

Lo anterior lo dio a conocer el coordinador del Centro Regional de Protección Civil en la zona sur de la entidad Saúl Rivera Caballero, quien indicó que la presencia de cocodrilos se ha vuelto un problema de peligro para la población y que estudian cómo lograr solucionarlo.

Indicó que los tres municipios deben de ponerse de acuerdo a fin de que se logre un programa para el control de este tipo de saurios.

Refirió que el mayor problema se presenta en las lagunas del norte de Madero, y que por ende colindan con el municipio de Altamira, además de la Laguna del Carpintero y el Chairel.

Mencionó que los elementos de Protección Civil a su caargo, así como Bomberos de la zona conurbada se adiestran para la captura de estos animales.

Recomendó que la ciudadanía que no cuente con la capacitación para la captura de lagartos, deben abstenerse, “ahorita no se han dado ataques, pero sí a la gente que se les acercan les han dado coletazos, pero no tenemos un censo de personas atacadas”.