Se agarraron a balazos en club nocturno de Arkansas; 17 heridos

Arkansas, Estados Unidos (01 julio 2017).- La policía informó que 17 personas resultaron heridas la madrugada de este sábado luego de una disputa a balazos en un club nocturno de Little Rock, en Arkansas.



Autoridades creen que varias personas abrieron fuego y que el incidente no está relacionado con un acto terrorista.



El incidente ocurrió este sábado en el Power Ultra Lounge, un club en un edificio de dos pisos en el centro de la ciudad que está a una milla (1.61 kilómetros) al este del Capitolio estatal.



La policía acordonó la zona mientras autoridades inspeccionan el lugar, donde había vidrios rotos de las ventanas y copas vacías esparcidas por el piso.



A través de Twitter, la Policía confirmó que no hubo muertos y que los 17 heridos se reportan estables.



El jefe de policía de Little Rock, Kenton Buckner, dijo a los periodistas que la balacera aparentemente ocurrió cuando un conflicto estalló entre la gente adentro durante un concierto.



Un video colocado en internet por un cliente del club mostraba casa llena para la presentación de Finese 2Tymes. El concierto tenía unos minutos de iniciado cuando comenzaron a escucharse varios disparos, más de 24 en un lapso de 11 segundos.



El incidente, donde no se reportaron detenidos, ocurre a una semana de varios disparos en la capital, aunque no hay indicios de que los eventos estén relacionados.