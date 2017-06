Se aferran al liderato en Club de Petroleros

>Los diferentes equipos de las respectivas categorías del torneo sabatino del Club de Petroleros Jubilados y Veteranos marchan con tremendo paso a la conquista del campeonato.

El cuadro de Llantera Oasis está que no cree en nadie en la letra B al tener marca de 6-0, de igual forma Los Pioneer no conocen la cara de la derrota en la C1, mientras los Sultanes de Plomería no ceden terreno en la división C2 al presumir foja de 5-1. En lo que corresponde en la D1 el dominador son Burros Blancos al presumir racha de 8-0 y en cambio los Primos son los mandones en la D2 con marca de 7-0.