Se vuelve a disculpar

Liam Neeson se disculpó de nueva cuenta por la controversia que ocasionó el mes pasado al decir que quería cometer un ataque por motivos raciales después de que una allegada suya fuera violada hace décadas, reportó el portal Toofab.

"Durante las últimas semanas he reflexionado y hablado con una variedad de personas que se sintieron heridas por mi relato impulsivo de una brutal violación de una querida amiga hace casi 40 años", dijo el actor en un comunicado.

PENSAMIENTOS IRRACIONALES

"El horror de lo que le sucedió a mi allegada provocó pensamientos irracionales que no representan a la persona que soy. Al tratar de explicar esos sentimientos hoy, no entendí el punto y lastimé a muchas personas en un momento en que el lenguaje a menudo se convierte en un arma, y toda una comunidad de personas inocentes son víctimas de actos de ira".

El intérprete reconoció que a pesar de que los comentarios que hizo no reflejan realmente sus verdaderos sentimientos, éstos fueron hirientes y divisivos, por lo que reiteró una disculpa.

En febrero, durante la gira promocional de la cinta Venganza, le hicieron a Neeson una entrevista en la que le preguntaron de dónde se inspiró para reflejar un sentimiento vengativo en su papel, y fue entonces cuando contó el relato sobre su amiga.

"Si hubiera dicho un irlandés, un escocés, un británico o un lituano, sé que me habría sentido de la misma manera. Estaba tratando de mostrar honor y defender a mi querida amiga de esta terrible manera medieval. Me sorprendió cuando me di cuenta. Afortunadamente, no hubo violencia, gracias a Dios", contó.

No fue racista

En el programa Good Morning America, el famoso intentó aclarar lo que había dicho, y sostuvo que no era una cuestión racista ya que hubiera tenido la misma reacción si el atacante hubiese sido de otra raza.