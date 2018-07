¡SE VISTE DE SULTÁN!

Las buenas actuaciones y números que arrojó el reynosense Dallas Alexis Martínez con Bravos de León en la pasada primera temporada regular del 2018 lo condujeron a que se enfundara en la franela de los Sultanes de Monterrey para esté naciente campeonato de Otoño de la Liga Mexicana de Beisbol.

Dallas llega a la Sultana del Norte gracias a las productivas aperturas que tuvo en la que sumo récord positivo de cuatro triunfos por un solo descalabro en nueve partidos, teniendo una efectividad de 3.10.

El fronterizo trabajó con los Bravos por espacio de 40.2 inning en los que recetó 18 ponches, regaló ocho pasaportes, permitió 37 imparables, 15 carreras y tres cuadrangulares.

El brazo derecho del reynosense está completamente listo y el mánager Roberto Kelly lo ha designado a que tome un lugar en la rotación de los actuales campeones de la Zona Norte y esté sábado está anunciado para que enfrente a los Algodoneros de la Unión Laguna.

Sin duda para el pelotero de 23 años una de las buenas noticias de estar con los Sultanes fue que va estar más cerca de sus seres queridos.

"Contento de que mi familia venga apoyarme que estén presentes en cada juego que me toque lanzar y me siento como si realmente estuviera en casa, me siento muy bien y cómodo, y agradecido por eso", comentó Dallas en una entrevista que le hicieron en la pagina oficial de Facebook Club de Beisbol Monterrey. Dallas fue firmado por los Broncos de Reynosa y posteriormente en el 2011 contrajo contrato con los Yankees de Nueva York. La carta de retorno le pertenece a Sultanes, quienes la campaña anterior lo cedieron a préstamo a los Bravos para que se fogueara.