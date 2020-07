Se viste 'El Matador' de Yondu; reconoce James Gunn su ingenio

El cineasta James Gunn le reconoció al ex futbolista mexicano Luis Hernández su representación del personaje Yondu, de Guardianes de la Galaxia, a través de redes sociales.

Hernández compartió un video de Tik Tok en el que apareció caracterizado como Yondu, con su rostro, cuello y manos de color azul y una cresta rojiza.

En la grabación, la pareja del deportista llega corriendo a verlo para enseñarle un meme que hicieron de él en el que lo compararon con el personaje, y el famoso decidió seguir con el juego al bailar también uno de los temas emblema de filme, "Come And Get Your Love", de Redbone.

"Entiendo que este es un famoso jugador de futbol mexicano que todos dicen que se parece a Yondu", escribió Gunn al compartir el video de Hernández.

I understand this is a famous Mexican soccer player everyone says looks like Yondu. ?? https://t.co/SjF6jpdPpc — James Gunn (@JamesGunn) June 30, 2020

l mensaje no pasó desapercibido por el protagonista del clip, quien le agradeció al director la mención y deseó ver más sobre su trabajo en la franquicia de Marvel.

"¡Wow! Muchas gracias. Aprecio tu mensaje. Estoy muy emocionado por ello. ¡No puedo esperar! ¡Estoy listo para la siguiente saga de Guardianes de la Galaxia!", respondió Hernández.

El director de filmes como Brightburn: Hijo de la Oscuridad y Scooby-Doo le respondió el agradecimiento haciendo mención que posiblemente podría hacerse pasar también por un personaje de su nueva versión de El Escuadrón Suicida.

"Supongo que también se parecerá mucho a un personaje en #TheSuicideSquad, lo que podría terminar siendo un atuendo aún más divertido para ti", se lee en el texto del cineasta.