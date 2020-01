Se viste de novia

Para apoyar a su amigo y presunto novio, el cantante Markos D1, Lyn May se puso el ajuar de novia a sus 68 años, en el videoclip de la canción "Borracho".

La vedette aseguró que ésta fue la segunda vez que se vistió de blanco, aunque ahora fue en la ficción. De la primera vez que usó velo y corona de novia, ya ni recuerda la fecha.

"Hice el video con él, acaba de salir, es una cumbia muy movida, muy padre. Pienso que le va a pegar porque este muchacho canta bonito", comentó Lyn vía telefónica.

AÚN TIENE "PEGUE"

La actriz y bailarina, a quien se le inventó un romance con Markos, 40 años menor que ella, aseguró que su imagen sigue siendo atractiva para las nueva generaciones de artistas.

"Yo he apoyado a varios: a Mon Laferte, Matute, Plastilina Mosh... Ellos se me acercan porque ven que pegan conmigo y yo los apoyo. Me invitan porque me veo bien y tengo un buen cuerpo", puntualizó.

La vedette señaló que fue divertido vestirse de novia, aunque cuando se le preguntó por su edad prefirió no dar cantidades. Sus biografías oficiales señalan que nació en 1952.

SIGUE EJERCITÁNDOSE

"Cada vez me aumentan más años. Estoy haciendo ´split´, tomo clases de ballet, hago ejercicio, corro cuatro kilómetros diarios... Yo ya tengo 100 años, pero sigo haciendo ballet clásico, jazz, y mucho ejercicio.

"Una mujer de tantos años (68) no puede hacer todo eso. Yo invito a una chava que me siga el paso todo el día", declaró, entre risas..

Para dejar claro el tema de su buena condición física y su aspecto físico, May presumió que tiene una cintura de 57 centímetros, mientras que de cadera tiene 92.

"La verdad, nadie tiene la cintura de Lyn May, ¡ni Thalía! Siendo sinceros, muevo las caderas muy bien".