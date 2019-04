Se vende caro

Ciudad de México.

Jim Irsay, propietario de los Colts de Indianapolis de la NFL, pagó 718 mil 750 dólares por un piano que perteneció a John Lennon, reportó TMZ.

El instrumento fue utilizado por el británico durante el proceso de creación del octavo álbum de estudio de The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

El piano fue construido por la firma Broadwood & Sons en 1872, y cuenta con una placa en la que se explica que fue el instrumento utilizado para la creación de canciones como "Lucy in the Sky with Diamonds" y "A Day in the Life".

El dueño de los Colts presumió en su cuenta de Twitter su adquisición.

"Estoy entusiasmado por ser el dueño del piano vertical con el que se creó el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Es una responsabilidad que tomo con seriedad para las futuras generaciones," escribió.