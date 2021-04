¿Se vacunarán los olímpicos japoneses antes que el público?

Los fanáticos del extranjero ya están excluidos de los Juegos Olímpicos, y es difícil imaginar lugares incluso medio llenos con fanáticos en su mayoría no vacunados. Se espera que se vacunen muchos no japoneses que ingresan a Japón.

P: ¿Se están vacunando los atletas japoneses?

R: Este es un campo minado para los organizadores y el gobierno japonés. Será muy impopular empujar a los atletas jóvenes y sanos al frente de la línea de vacunación cuando casi nadie más en Japón está vacunado. El tráfico en las redes sociales se opone firmemente.

Kono, la presidenta del comité organizador Seiko Hashimoto y el ministro olímpico Tamayo Marukawa dijeron que el gobierno hasta ahora no ha emitido ningún plan para vacunar a los atletas.

Sin embargo, Kono ha dicho que está listo para entregar vacunas si Hashimoto y el gobierno creen que son necesarias.

"Hasta ahora, no hay consultas ni acciones sobre la vacunación de los atletas japoneses", dijo.

Marukawa dijo la semana pasada que el gobierno está considerando realizar pruebas a todos los atletas diariamente. Los planes anteriores habían exigido pruebas de virus cada cuatro días. Ese cambio puede aparecer cuando se publique la segunda versión del "Playbook" este mes.

El COI ha dicho que no se requieren vacunas para participar. Sin embargo, el presidente del COI, Thomas Bach, ha alentado abiertamente a los atletas a que se vacunen. Por supuesto, eso causa conflicto cuando los atletas son una prioridad antes que las poblaciones vulnerables.

PREGUNTA: Los organizadores de Tokio han dicho repetidamente que los Juegos Olímpicos serán seguros y protegidos. La semana pasada, el British Medical Journal desafió esto. ¿Quién es responsable si no lo son?

RESPUESTA: El vicepresidente del COI, John Coates, en una entrevista publicada en línea el domingo en la revista japonesa "Number", respondió a la pregunta.

Coates dijo, citando a la revista: "La responsabilidad de la respuesta al COVID-19 durante, antes y después de los juegos recae en el gobierno japonés y, en menor medida, en el gobierno de la ciudad de Tokio. En virtud de un acuerdo con el gobierno, el gobierno de Tokio y los organizadores de Tokio, el COI está haciendo todo lo posible para mantener al mínimo la propagación de infecciones, así como el contacto entre el público japonés (y los atletas). El COI es responsable de ese aspecto ".

P: ¿Cuándo es probable que sepamos si habrá fanáticos locales en los lugares? Y si es así, ¿cuál será la capacidad?

R: Hashimoto ha dicho durante semanas que este mes podría tomar una decisión sobre la capacidad de las sedes. Ahora ella parece estar protegiéndose.

"En abril, me gustaría establecer la dirección básica", dijo el viernes en su conferencia de prensa semanal. "El momento del juicio final: esto también es necesario para monitorear la situación de la pandemia y debemos permanecer flexibles para eso".

Hashimoto no planteó la sugerencia de Kono de que puede que no haya fans y no la desafió.

Parece cada vez más probable que los fanáticos locales también puedan ser prohibidos, a medida que aumentan los casos en las dos áreas metropolitanas más grandes de Japón: Tokio y Osaka.

La venta de entradas tiene un valor aproximado de 800 millones de dólares para los organizadores locales. Cualquier déficit deberá ser cubierto por entidades gubernamentales japonesas.

P: ¿Dónde nos encontramos con el relevo de la antorcha, que comenzó el 25 de marzo en la prefectura nororiental de Fukushima?

R: Se ejecutó durante dos días la semana pasada en un parque de la ciudad casi vacío en Osaka. El alcalde de la ciudad y el gobernador de la prefectura prohibieron que se ejecute en la vía pública debido al aumento de casos en la región.

Los organizadores dicen que la antorcha será retirada de las calles públicas nuevamente el miércoles en la ciudad de Matsuyama, que se encuentra en la prefectura de Ehime.

Los funcionarios locales también han pedido que se retire de las vías públicas el 1 y 2 de mayo en la isla de Okinawa, en el sur de Japón. Se llevará a cabo allí "en áreas restringidas sin espectadores", dijeron los organizadores en un comunicado.

Los organizadores dijeron que el relevo en las islas más pequeñas de Ishigaki, Miyakojima y Zamami continuará según lo programado.

P: ¿Bach regresará a Japón?

RESPUESTA: Informes de noticias locales dicen que estará en Hiroshima para reunirse con el relevo de la antorcha el 17 o 18 de mayo. Se espera que coloque flores en el Parque Conmemorativo de la Paz en memoria de las víctimas del bombardeo atómico del 6 de agosto de 1945. ciudad. La cúpula de la bomba atómica también podría ser un telón de fondo para Bach.

También se espera que se reúna en Tokio con el gobierno japonés y funcionarios olímpicos.