Se vacuna ¡sin reacciones!

El actor acudió a la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 en Coapa, al sur de la Ciudad de México, en un proceso que tardó menos de una hora con todo y que en la fila había alrededor de cien personas formadas.

Después de aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el Covid -19, el conductor Alfredo Adame comparte que no ha presentado ningún tipo de reacción negativa.

"Me pusieron la vacuna y me pidieron que pasara a unas carpas donde hay sillas a un periodo de recuperación u observación durante 30 minutos y ahí permanecí y no tuve nada de nada", relata.

"Me dijeron que a lo mejor podía venir un pequeño dolor de cabeza, malestar de cuerpo cortado o fiebre. Yo no sentí absolutamente nada.

SE SIGUE CUIDANDO

"Ahí hay jóvenes médicos que están hablando y nos dijeron que la vacuna es el primero de dos pasos y esto lo que hacía era reforzar nuestro sistema inmune y empezar a crear anticuerpos para combatir el Covid-19 pero que por ningún motivo podíamos soltar las regulaciones sanitarias como el uso de mascarilla, lavado de manos, uso de gel, sana distancia y todo este rollo".

Alfredo Adame confía en autoridades sanitarias

El conductor compartió que ha visto las noticias con respecto a personas que han fallecido después de aplicarse la vacuna o presentado reacciones a ella. Explica que las escucha y toma en cuenta pero también está informado al respecto y confía en este procedimiento.

"De repente salió hace dos semanas que habían fallecido 40 personas por coágulos y le quieren colgar el milagrito a la vacuna; ya se hicieron los estudios pertinentes y dijeron que esas personas que han fallecidos por coágulos es por algún padecimiento anterior al Covid-19", considera.

CONFíA EN AUTORIDADES

"Yo confío en las autoridades sanitarias, no creo que permitan la vacunación con una vacuna que pueda crear estos problemas".

Adame se aplicó la vacuna CanSino y la segunda dosis le tocará en un periodo de entre 28 y 35 días. Comenta que ya con la segunda dosis, a los 30 días estaría funcionando a un 100% de efectividad.

Además explica que las recomendaciones que le dieron fueron no tomar ningún medicamento las próximas cuatro horas y no consumir alcohol en 15 días.

"No hubo retrasos, absolutamente nada, la gente muy respetuosa esperando su turno y la gente que está atendiendo el asunto, muy preparada, se veía completamente la organización", cuenta.