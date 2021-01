Se vacuna en EU

Sin embargo, Pepillo no pudo esperar más y se fue al vecino país del norte para aplicarse la vacuna y fue duramente criticado, ya que tras su publicación algunas personas cuestionaron su acción que consideraron ilegal por haberle quitado a alguien dicha oportunidad al vivir en Estados Unidos.

LO TUNDEN EN REDES

“¿Y por qué vienes a los Estados Unidos a quitarle la vacuna a alguien que sí vive aquí y paga taxes..?”; “¿Como lo hiciste? Necesitas ser residente”: “Los que tienen dinero se van a donde sea y los que no se quedan a esperar su turno, Y si tu país no te dio tu seguridad pues no regreses a él y quedate en USA, personas como tu no necesita México”; “A fines de mes les toca a los de la tercera edad. ¿No te pudiste esperar unos días?”, entre otras.

Pero también hubo personas que apoyaron su acción al no esperar su turno para vacunarse en México.

“Muy bien, si fuera tú, yo haría lo mismo. Que los pinches resentidos ladren”; “Si yo pudiera ponerme la vacuna en USA también lo hubiera hecho”, entre otras.