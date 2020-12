Se va Vikonis del Puebla; llegaría al Mazatlán FC

Puebla, Puebla.

Nicolás Vikonis se va del Puebla.

El uruguayo sería el nuevo portero del Mazatlán, club que pertenece a la misma empresa que administra a La Franja.

Vikonis, de 36 años, ha sido uno de los mejores futbolistas y activos del Puebla, desde su llegada al club en el Clausura 2018

"No hubo día en que no defendieras nuestro arco con toda tu entrega y profesionalismo. Hoy toca separarnos, pero tus atajadas y liderazgo no serán olvidados", publicó el club camotero en redes sociales.

Vikonis era uno de los futbolistas más queridos del club, por eso las críticas no se hicieron esperar.

Puebla se desmantela paulatinamente. El colombiano Brayan Angulo, lateral izquierdo, también saldría el equipo camotero.

El cuadro ya dio de baja a su técnico Juan Reynoso, pero aún no oficializa la llegada de Nicolás Larcamón.

Una de las últimas estampas de Vikonis como jugador del Puebla fue el cruzar de rodillas la cancha el Estadio BBVA tras eliminar a Rayados en la reclasificación del Guardianes 2020.