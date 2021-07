Se va sin corona

Como parte de los festejos por el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, la actriz Aleida Núñez sería coronada “Reina del Gay Pride 2021” en un centro nocturno; sin embargo, por actos violentos entre algunos asistentes no recibió la corona.

“Esta noche (sábado), me hicieron una invitación para ser coronada como ‘Reina de la comunidad’ en un conocido lugar en la Zona Rosa (en la Ciudad de México). Desafortunadamente, y tristemente, me tuve que retirar del evento porque se tornó muy agresivo. Violencia, gritos, y yo la verdad no estoy acostumbrada a tener una vida así”, explicó la mujer en su cuenta de Instagram.