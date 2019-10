Se va Romero Deschamps; queda su ex tesorero

NOTICIAS RELACIONADAS ´Que renuncie Deschamps, lo mejor´, afirma AMLO

Cd. de México.

Luego de la asamblea de dos horas realizada a puerta cerrada en la sede del STPRM, fuentes del gremio informaron que el funcionario del Comité Ejecutivo General fue elegido en ese cargo con base en los estatutos.



Las fuentes dijeron a REFORMA que el nuevo líder va a tender los puentes con Petróleos Mexicanos (Pemex) para no afectar el desarrollo de la empresa.



Se estableció que en la encerrona Romero Deschamps dimitió a su cargo, en medio de protestas de algunos líderes seccionales que le exigieron resistir a "los embates del Gobierno federal".



"¡Resiste Carlos!", le gritaron.



No obstante, la renuncia fue entregada al Comité de Vigilancia que encabeza Fernando Navarro.



De manera oficial el Sindicato no se ha dado una postura sobre la plenaria.