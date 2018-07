Se va sin pagar cuenta

Ciudad de México

Durante uno de los conciertos de Luis Miguel en Hidalgo, Diego Armando Maradona consumió más de 6 mil dólares en alcohol junto a su ex mánager, Guillermo Coppola, y le dejó al cantante la cuenta sin avisarle, reportó Univisión.

Coppola comentó que, durante el Mundial de México del 1986, invitaron al jugador y a él a presenciar el show de Luismi en la ciudad de Pachuca, aunque ambos llegaron tarde y no alcanzaron lugar en la primera fila.

Maradona no quiso quedarse en la cuarta fila, sin embargo, Coppola logró convencerlo y lo invitó a comer y a beber, por lo que ambos terminaron pidiendo alrededor de 13 botellas de un champagne caro.

"Eran botellas de cristal rosado y tenía que pagar Luis Miguel, no íbamos a pagar nosotros", dijo el representante en una entrevista con el programa TyC Sports.

Cada botella tenía un valor de entre 400 y 500 dólares, por lo que la cuenta osciló entre los 4 mil 800 y los 6 mil 500 dólares.

ESO LE COSTÓ EL SALUDO

Al término de la presentación, Coppola y Maradona fueron al camerino de Luis Miguel, le dejaron la cuenta, algunos saludos y, a continuación, abandonaron el lugar sin lograr mantener contacto con el artista.

"Lo vimos cantando, festejamos y aplaudimos", añadió Coppola

También tendrá serie

Maradona, al igual que Luis Miguel, tendrá su propia serie biográfica que será producida y estrenada por Amazon Prime Video y llevará por nombre El 10.