Se va Lozano, pero volverá

"Hablé con Gerardo (Torrado) desde el año pasado y creo que es lo mejor, fue un proceso muy lindo, inolvidable, quiero ganar experiencia con mi cuerpo técnico , y estar preparado para que el día de mañana que pueda ser un candidato a seleccionador nacional esté listo, no es un adiós, es un hasta pronto", explicó en conferencia de prensa.

"El representar a mi País es lo más lindo que me puede pasar. Es un sueño haber podido subir al podio (de Tokio 2020), gracias a Nacho, Javier Mier a Gerardo Martino y su cuerpo técnico, a todo el staff que nos acompañó, a los clubes de la Liga MX, a la afición por su apoyo incondicional, a pesar del tiempo y la distancia. Valieron la pena cada uno de esos minutos. A todos los jugadores convocados en estos 2 años y medio, me hicieron un gran profesional y una mejor persona. A mi madre que es el mejor ejemplo, a mi padre, a mi esposa Catalina, que nunca encuentra un no en el camino, juntos somos un equipo. A mis hijos que esperó que algún día pueda entender que con preparación y perseverancia se pueden logra las cosas", mencionó.