Se va leyenda de Hollywood

Marilyn Bergman, la compositora ganadora de un Óscar, un Emmy y un Grammy murió a causa de insuficiencia respiratoria no asociada a Covid-19, dio a conocer Variety.

Junto con su esposo, Alan Bergman, obtuvieron éxitos como el premio de la Academia a la mejor canción en 1974 por "The Way We Were", del romance del mismo nombre entre Robert Redford y Barbra Streisand y el Grammy también lo alcanzaron por el álbum de la banda sonora de esa película.