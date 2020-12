Se va Herrera agradecido

Ciudad de México.

Sin rencores y en cambio muy agradecido, así se va Miguel Herrera del América, con la única deuda de no dar más títulos.

El "Piojo" rompió el silencio mediante un comunicado dirigido a todos los involucrados en su segunda etapa en el Nido, del Apertura 2017 al Guardianes 2020.

"Durante estos tres años y medio de retos, éxitos y fracasos, siempre recibí muestras de cariño hacia mi persona y mi cuerpo técnico.

"Quedo infinitamente agradecido con la afición americanista que, gracias a ellos con su exigencia y apoyo, me mantuvieron alerta para lograr los éxitos y estuvieran contentos", publicó Herrera.

En esta segunda etapa, el "Piojo" ganó la Liga, Campeón de Campeones y la Copa MX.

Este lunes 21 de diciembre, el timonel fue cesado pese a que tenía contrato hasta 2024. Lejos de la amargura y dolor con el que en 2015 se despidió del Tricolor, ahora el "Piojo" tuvo la tranquilidad para dirigirse a los americanistas.

"A veces fracasé en el intento, pero ustedes con sus manifestaciones de aliento me motivaron para seguir adelante y lograr los objetivos.

"Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos, que esta institución y afición se merecen. La vida siempre da revanchas y yo por mi parte buscaré nuevos horizontes para dar el 100 por ciento, como siempre lo he hecho", prometió.