Se va de ´Venga la Alegría´

Minutos más tarde, en esta misma red social, Horacio detalló que la salida sería temporal y que volvería en abril después de participar en una película inglesa-estadounidense. Villalobos se integró a "Venga la Alegría" en mayo de 2020.

"Efectivamente salgo de@VengaLaAlegria pero temporalmente. Me voy a hacer una película inglesa- estadounidense. Regresaré al aire en @VengaLaAlegria el 19 de abril", se lee.

Los seguidores del conductor le desearon lo mejor en esta experiencia actoral fuera del teatro, y reconocieron que lo extrañarían mucho en el matutino, donde hace mancuerna con Anette Cuburu, Cynthia Rodríguez, Laura G, Capi Pérez, Patricio Borghetti, Roger González y Ricardo Cásares.

Hace unos días, Horacio Villalobos se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que la conductora Natalia Téllez lo acusara por tener conductas transfóbicas, en específico con Alejandra Bogue, con quien Villalobos ha tenido problemas en el pasado.

"¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad. Y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado", respondió Horacio.