Se va Cardozo contento con sus Chivas

José Cardozo ya vio a las Chivas que tanto esperaba.

El técnico del Guadalajara quedó contento con el empate 2-2 ante Toluca por el funcionamiento de su equipo, al que percibió agresivo y superior al rival en una de las canchas más difíciles de la Liga MX.

"Feliz por el funcionamiento del equipo, que es lo que estábamos esperando, los dos partidos anteriores nos costó desplegar el futbol que al equipo le gusta, que es tener la posesión de la pelota, ser un equipo dinámico, agresivo", explicó.

"Estoy feliz porque fuimos muy superiores que Toluca, manejamos el juego 75 minutos, es lo que vi en el campo de juego, tuvimos más la posesión de la pelota que el rival, tuvimos más llegada que ellos, entonces cómo no voy a estar feliz si el equipo hizo lo que veníamos trabajando".

Cardozo dijo que las Chivas darán mucho de qué hablar para bien, pese a las críticas por lo corto de la plantilla en comparación con las de otros equipos.

"No me exijan tanto porque este equipo fue criticado por ustedes, por la prensa, que no tenemos jugadores, que no hay plantel, que no trajimos jugadores, y por como jugó el equipo parecía que estos muchachos llevan mucho en Primera División, y no es así", indicó.

"Busquen un plantel tan joven como Chivas, y después hay que defender el escudo de 40 millones de seguidores, no es fácil. Van a ver que este equipo va a sorprender a muchos si seguimos jugando así".

El técnico paraguayo destacó la actuación de Ángel Zaldívar, que consiguió un doblete pero dejó ir otras dos ocasiones muy claras.

"En el deporte siempre hay errores, inclusive a Zaldívar lo estaban cuestionando mucho, nosotros creemos en su capacidad, creemos que es un centro delantero que tiene olfato".