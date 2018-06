Se va el campeón del mundo: Corea derrota 2-0 a Alemania

Los nombres para muchos impronunciables de Kim Younggwon y Son Heungmin pasarán a los anales de la Copa del Mundo al ser los victimarios de la Mannschaft, un rey que ya abandona el trono.

Corea venció 2-0 porque salio a morirse en el campo, primero porque tenía la esperanza de la clasificación, aunque requería la combinación de resultados, y luego por orgullo.



A pesar de enterarse ya en la segunda mitad que Suecia derrotaba a México y con ello sus opciones se esfumaban, no abandonó el barco, se mantuvo con una alta dosis de orden, intentó que Alemania cayera en la desesperación, que abriera espacio para tomar el contragolpe.



Los germanos parecían tomarse un día de campo, con una primera parte que dejaron al desperdicio, pero en cuanto se enteraron que los suecos hicieron su primer gol buscaron reaccionar.



Los ajustes llegaron de inmediato con los ingresos de Mario Gómez y Thomas Müller para colocar una línea de rematadores en el área coreana.



Sin embargo el medio campo no prosperó lo que pretendía el técnico Joachim Löw, no para superar un muro asiático que no se intimidó ante los cazadores alemanes.



Y cerca, muy cerca la amenaza de los Tigres de Asia en los acarreos de Son Heungmin y Hwang Heechan, quien ingresó por la lesión de Koo Jacheol justo cuando éste se volvía un peligro para la Mannschaft.



Remate de Leon Goretzka que con las uñas sacó Jo Hyeonwoo, tiro de Timo Werner a un lado, entradas de Gómez y Müller al área sin la comodidad ni la serenidad para rematar. Nada salía al campeón del mundo.



Los Reds coreanos ganaron confianza y devolvieron casi al parejo los intentos alemanes, con su eterno problema de todo el Mundial, la contundencia.



Matts Hummels remató mal y luego Jo apagó el fuego al contener otro envío germano.



Entonces ese descaro coreano rindió frutos. Kim remató al 90 en un rebote entre dos zagueros alemanes y puso la primera daga en el cuerpo alemán.



El árbitro Mark Geiger primero anuló el gol por fuera de lugar pero al consultar el VAR tuvo que avalarlo.



Y después, ya en la reposición el contragolpe de Son ante Manuel Neuer ausente de su marco, le dio la puntilla al equipo teutón y la alegría a todo México.



La vela se hizo más corta para Alemania, se quedó sin luz y el multi favorito se despide de la Copa del Mundo.