Se va Alonso al Correcaminos

De la Segunda División al Ascenso MX, así es el salto que está pegando el delantero Alonso Hernández, quien dejó las filas del Atlético Reynosa para convertirse en nuevo jugador del Club Correcaminos. Alonso llegó al "Atléti" como el refuerzo más sonado en el torneo anterior, pero no cumplió con las expectativas.

Lo trajeron porque era el bicampeón de goleo en la Liga Premier con 28 tantos, pero las lesiones no le permitieron mostrar todo su potencial y en Reynosa apenas marcó en tres ocasiones. Su calidad no tiene discusión, es un futbolista que marca diferencia, pero nunca fue indispensable en el once titular de Esteban Mejía por lo que su salida no puede considerarse una baja sensible.

Desde hace dos semanas Alonso se reportó en Ciudad Victoria para comenzar la pretemporada con los emplumados. El club Correcaminos aún no hace oficial la contratación del atacante pero es un hecho que será uno de sus refuerzos, regresando así a la División de Plata en la cual ya había jugado para los Indios de Ciudad Juárez. Desde que comenzó el nuevo proyecto del Atlético Reynosa, se sabe de la estrecha relación o la sinergia que existe con la directiva del Corre, por eso el ir y venir de jugadores en ambos equipos. Desde que fue firmado por el Atlético Reynosa se decía que Alonso solamente venía de paso lo cual resultó muy cierto.

ENTéRATE

Joaquín Alonso Hernández García, es un delantero de 24 años nacido en El Paso Texas, pero también cuenta con nacionalidad mexicana. Inició su carrera jugando para los Indios de Ciudad Juárez en el Ascenso Mx. En el 2013 debutó en Primera División con los Rayados del Monterrey bajo el mando de Victor Manuel Vucetich.