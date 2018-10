Se unen tamaulipecos a bloqueo de la SHCP

Tampico, Tam.- Al menos 300 campesinos de Tamaulipas se trasladaron a la Ciudad de México a fin de protestar y bloquear las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de exigir que se liberen los pagos atrasados y apoyos, de los cuales el titular Baltazar Hinojosa asegura no está en sus manos que se liberen.

Mario Reyes Cantú, dirigente en el estado de la Central Cardenista Campesina, informó que se trata de integrantes de esta agrupación los que han viajado para unirse al contingente en la ciudad de México en protesta por esas causas.

Dijo que no sólo los miembros de esta organización se han unido a la manifestación, sino de otras organizaciones campesinas del sur de Tamaulipas, mencionando que no tiene idea de cuántos pudieran ser en total.

Explicó que a primera hora del día de este martes, campesinos de varios estados acudieron al bloqueo de las oficinas de Hacienda Federal.

Señalan que las organizaciones agrupadas se hacen nombrar como "Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI", en el que exigen la liberación de los recursos, además de desmentir a titular de la Sagarpa Baltazar Hinojosa Ochoa, quien ha dicho que el pago no está en sus manos y que esto, sólo lo libera la Secretaría de Hacienda.

"Baltazar Hinojosa nos ha dicho que: -yo no les puedo pagar los adeudos porque Hacienda no me ha dado el dinero-, entonces vamos a ver si es cierto, vamos ver en Hacienda para ver si no ha salido el presupuesto y allí va a salir el peine... Vamos a ver quién echa mentiras", recalcó.