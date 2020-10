Se unen para dar esperanza

"Más familiar que artística", así definen Tania Libertad y Sabo Romo su relación de más de 30 años y aunque han colaborado en varios discos como productores, fue hasta hace dos años que decidieron unir sus voces. Lo que los motivó fue compartir una emoción y transmitirla.

Bajo el nombre de SA´nTA (Sabo and Tania) produjeron cinco canciones que reúnen en un EP de cinco canciones. La intérprete peruana y el bajista de Caifanes presentaron por primera vez este proyecto en el festival Vive Latino 2019.

"Me convencí primero de que no iba a tocar el bajo y de que con mi voz frágil, vulnerable, cobijada por la voz de Tania seguramente podríamos lograr cosas llenas de emoción y fue entonces que me di a la tarea de hacer arreglos", contó Sabo Romo en entrevista.

GUERREROS

A lo largo de sus carreras ambos han afrontado más de una adversidad, desde un ataque que puso en riesgo la vida de Romo a principios del año, hasta el cáncer de mama con el que Tania ha luchado dos veces, ambos se consideran personas resilientes y bajo esa premisa esperan transmitir sus mensajes musicales.

El ejemplo es el primer sencillo del proyecto, del que acaban de estrenar el video musical, su nombre es "Las esperanzas" y fue compuesto por Carlos Otero, es un tema que habla de superar las adversidades y consideran que puede ser un buen apoyo en esta época de pandemia.

Entre los siguientes temas que planean lanzar se incluye una canción inédita escrita por Ely Guerra, un tema más de Carlos Otelo y uno del italiano Piero.

El EP saldrá a la luz a finales del 2020.