Se unen famosos a la tendencia del #Ontas

Cd. de México.- Celebridades tanto nacionales como internaciones se han unido a la nueva tendencia de Twitter de publicar la palabra "ontas", algunos de ellos para intentar saber qué significa y otros para seguir con la diversión.



La palabra hace referencia a invitar a otra persona a tener sexo casual, y el fenómeno en redes comenzó con el influencer Álex Ruiz, quien publicó en su cuenta una captura de pantalla en la que supuestamente aparece que le mandó un "ontas" a la actriz Lily Collins.

Collins presuntamente le respondió preguntándole qué significa esa palabra, y así como ella, otros famosos se han preguntado lo mismo, como Steve Aoki y Polo Morín.

Why is everyone saying ontas?