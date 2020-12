Se unen en tema Britney Spears y Backstreet Boys

Es un día glorioso para los fans de Britney Spears y Backstreet Boys, pues ambos artistas, dos de los exponentes más importantes de finales de los 90 y principios del 2000, lanzaron la canción "Matches".

El tema fue incluido en una reedición deluxe del más reciente álbum de la cantante, Glory, que ya está disponible en las plataformas digitales.

"''Matches', el dueto con mis amigos de Backstreet Boys ya fue publicado. Estoy muy emocionada por escuchar qué opinan de nuestra canción", escribió Spears en Twitter.

"Matches" ?? featuring my friends @backstreetboys is out now !!!! I´m so excited to hear what you think about our song together ?? !!!! You can also listen to Glory Deluxe everywhere now !!!! https://t.co/XGUlxHtdN6https://t.co/IuBZXNzcX1 pic.twitter.com/fsbDPPN0EC