Se unen dos ciudades a la donación de sangre

Mission, Tx.

Esta ciudad se convirtió en una unidad de donación de sangre gracias a la campaña The Challenge of the Two Cities para crear conciencia de la necesidad de donar sangre.

La jornada en la que las ciudades de Mission y McAllen se unieron a Vitalant Donación Center para que siempre haya reservas de sangre disponibles para toda la población.

Vitalant, el principal proveedor de sangre y plasma a los hospitales del Valle del Río Grande destaca la importancia de donar sangre, "un sencillo gesto con el que se pueden salvar muchas vidas".

Por este motivo y como parte de la iniciativa, el Centro de Transfusión se instaló en el vestíbulo principal de las oficinas municipales a donde, y desde muy temprano trabajadores y ciudadanos solidarios llegaron para hacer su donación altruista de sangre.

A nombre del organismo, Frank Esparza dijo que la baja participación de donantes se agudiza durante los meses de verano.

Explicó que con una donación de sangre, una persona puede salvar la vida de hasta tres pacientes, pero "lamentablemente todavía estamos en el reto de formar una cultura para donar sangre".

En tal sentido, Esparza añadió que durante todo el año se realizan actividades de promoción y campañas de donación de sangre en toda la región con el fin de acercar a más personas a esta actividad altruista.

"Podemos afirmar que la donación de sangre es el acto humanitario que más vidas ha salvado en el mundo, la sangre es un producto que a pesar de tantos avances, no se puede fabricar en los laboratorios, la única forma de obtenerla es mediante la donación de las personas", abundó.

Como agradecimiento los donantes recibieron la camiseta "Be the Good" y pases para el cine.

La segunda parte del desafío tendrá lugar en la ciudad de McAllen próximo 7 de agosto.