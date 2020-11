Se unen con un Beso en Madrid

Ciudad de México.

Entre risas, chistes y anécdotas que comparten dentro y fuera de cámaras, no queda duda de la gran amistad que Tini Stoessel y Alejandro Sanz han forjado desde su participación en La Voz España.

Su relación es tan firme, que ahora han conseguido juntos forjar "Un Beso en Madrid".

Pero no, no se trata de un romance físico, sino simplemente de un sueño laboral que la protagonista de la serie Violetta ha logrado cumplir con el español al proponerle unir sus voces para la canción que acaban de estrenar.

"Siempre fue un sueño para mí cantar con Alejandro o conocerlo, siempre fui muy fanática de él desde chiquita y marcó mi vida por completo con sus canciones, con sus letras, con su forma de transmitir historias y emocionarnos a todos.

"No sé si fue que energéticamente lo soñé tanto que sucedió, nos encontramos primero en La Voz, me topé con esa persona que admiraba, y que al conocerlo es aún más increíble.

Después tenía esta canción guardada de hace tiempo, pero no me animaba a mostrársela o a preguntarle, porque esa posibilidad de hacer algo juntos para mí era muy lejana, pero terminó siendo que sí y hoy no me lo puedo creer", compartió la argentina en videoentrevista.

Sanz aseguró que aceptar hacer esta dupla con ella no fue difícil, pues dijo admirar mucho el corazón, determinación y talento que la intérprete de 23 años le inyecta a su proyecto, cualidades que al ganador del Grammy le recuerdan a él en los inicios de su carrera.

"Cuando me mandó la canción, me emocionó mucho porque es muy pura, muy hecha del corazón, muy pasional y sentida, y eso es lo que me gusta de la música, yo siempre busco que un tema me ponga los pelos de punta y me llegue, entonces en cuanto me la envió le dije que sí porque me encantó", explicó el intérprete de "Corazón Partío".

"He aprendido muchas cosas de Tini, pero sobre todo lo que significa la pasión por el trabajo y el esfuerzo, me refresca verla trabajar así porque me recuerda mucho a la ilusión que yo tenía al principio cuando empezaba un nuevo proyecto, y la tengo que felicitar porque realmente lo hace con mucha cabeza y corazón, dos ingredientes fundamentales en esta carrera", destacó el español de 51 años.

Y ahora que abordaron el tema del romance en su nuevo sencillo, y que su relación se ha tornado más personal, ambos pudieron compartir de sus experiencias en el amor, un tema que no se torna sencillo ni con la fama ni con la edad.