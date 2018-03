Se unen en cinta sobre Charles Manson

El actor Brad Pitt se unirá a Leonardo DiCaprio para protagonizar la película del cineasta Quentin Tarantino en torno al famoso asesino Charles Manson, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Tarantino aprovechó la noticia del fichaje de Pitt para desvelar el título del filme, Once Upon a Time in Hollywood, así como algunos detalles de la trama.

Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de wésterns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa... Sharon Tate”, dijo el cineasta.

Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, fue una de las nueve personas que murieron a manos de Charles Manson y la secta La Familia.

Once Upon a Time in Hollywood será la primera película de Tarantino que no cuente con el respaldo del productor Harvey Weinstein, que apostó por él desde Reservoir Dogs pero cuya reputación en la industria audiovisual se ha hundido después de que decenas de mujeres le acusaran de diferentes episodios de agresión sexual.